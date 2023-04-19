Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gençlere seslendi.

Seçime sayılı günler kala siyasilerden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bir konuyu konuşmanın vakti geldi' sözlerini kullanarak saat 21.30'u işaret etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurusunu yaptığı paylaşım geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, bu seçimde ilk kez oy verecek sevgili gençler. Bu gece sizinle çok özel, çok hassas bir konuda konuşmamızın zamanı geldi. Buna inanıyorum. Görüyor musunuz gençler? Duyuyor musunuz? Türkiye'de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar. Dünyanın hemen kıyısında duruyoruz. Ya sıkışıp kaldığımız bu eşiği aşarak dünyada hak ettiğimiz yere kavuşacağız. Mutlu ve güçlü bir ülkenin onurlu birer yurttaşı olacağız. Ya da özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz.



'KİMLİKLERİMİZ BİZİ BİZ YAPAN VARLIĞIMIZDIR'

İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem. Harama, beytülmale el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum, mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli olmayı ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı, özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. Bu seçimlerimiz hem biz hem bizi, hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir.

'GELİN BU EŞİĞİ HEP BİRLİKTE AŞALIM'

Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var. Bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Böylesine hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum. Ve size yürekten güveniyorum. Gözlerinizden öpüyorum sevgili gençler."