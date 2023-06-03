Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu görüşmelerini anlattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu ile yaptığı ve kamuoyunda merak uyandıran görüşmeleri anlattı.

Millet İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çoğunluğu elde edememesi, ittifakın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun az bir farkla seçimi kaybetmesinin CHP içinde de yankıları sürüyor. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri istifasını verirken, Parti Meclisi de (PM) bugün toplananıp seçim değerlendirmesini yapacak. Kılıçdaroğlu görevini sürdürecek ve partinin olağan kurultayı belirlenecek takvim içinde gerçekleştirecek.

CHP’de seçim tahlilleri sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sürecini değerlendirerek siyasetçinin ‘ahlaklı’ olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ‘Türkiye'nin ahlaki meşruiyet sorunu var. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan kişinin ahlaki meşruiyet sorunu var’ dedi.

Karalama ve montaj videolara dair konuşan Kılıçdaroğlu, “Siyasetçi ahlaklı olmak zorundadır. Siyasetçi elbette belli konuları abartabilir, bunda hiçbir mahsur yoktur. Abartırsınız, eksecere edersiniz ama yalan söylemezsiniz, iftira atmazsınız karalama yapmazsanız” vurgusu yaptı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, partisinin başında olup olmayacağına dair ise Kılıçdaroğlu, "Ona parti karar verir tabi doğal olarak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüşmeleriyle ilgili soruyu da şöyle cevaplandırdı:

"Canan Hanım, İstanbul'daki gelişmeleri aktarmak için ayda bir gelirdi. Ekrem İmamoğlu da büyükşehir belediye başkanımız. O da geliyordu. Dolaysıyla o çerçevede zaman zaman Mansur Yavaş Bey'le de bir araya geliriz. Artılar, eksiler sorun varsa nasıl çözeriz konuşuyoruz. Bunlar olağanüstü olay değil bildiğimiz rutin, sıradan olan gelişmeler bu olağan. Oturup, konuştuk. Ben İstanbul'a gittiğimde orada da beraber oluruz. Onlar belli aralıklarla Ankara'ya gelirler, Ankara'da beraber oluruz. Karşılaştıkları sorunlar varsa onları anlatırlar. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz."

KURULTAY SÜRECİ

Partisinin olağan kurultayını seçim nedeniyle ertelediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bundan sonraki süreci ise şöyle anlattı:

"Olağan kurultayımızı yasalara göre yapacağız. Ona da Parti Meclisimiz karar verecek. Bunun için hukukçu arkadaşlarımız bir tarihlendirme yapıyor. O tarihlendirme içerisinde belli aşamalarda ilçe, il kongreleri, sonra kurultay yapılacak. Belli bir süreç var ve o süreç içerisinde bunları tamamlayacağız."

Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya da "Şimdi, MYK'da konuşalan bir konuyu benim ayrıntılara girerek anlatmam doğru değil. O toplantıda ittifak da dahil olmak üzere her konu bütün ayrıntılarıyla sağduyu içerisinde, büyük bir sorumluluk içerisinde konuşuldu. Yüklendiğimiz sorumluluğun ağırlığı, o sorumluluğun gereklerinin yerine getirilmesi bütün bunların hepsi konuşuldu" yanıtı verdi.

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