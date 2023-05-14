Kılıçdaroğlu oyunu kullandı: Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Oy kullanmasının ardından basın açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Sandığa giden yurttaşlarıma en içten sevgilerimi sunarım. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz bu ülkeye baharlar gelecek ve devam edecek. Hepinize en içten sevgilerimi sunuyorum. Sağolun, varolun" dedi.
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