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Kılıçdaroğlu provokasyon ve tehditlere böyle meydan okudu

Kılıçdaroğlu provokasyon ve tehditlere böyle meydan okudu
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yönelik tehditlerine ve gözdağı mesajlarına bir video ile yanıt verdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter’dan paylaştığı videoya, “Bay Kemal çıktığı yoldan asla dönmez. Milletimiz için, milletimizle birlikte. Allah yardımcımız olsun” notunu düştü.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Silahlı insanların olduğu reklamlarla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net, sizin için geleceğiz diyorlar. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin parçası ve tek nedeni para" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu "Bu iktidar döneminde çetelerin çaldığı 418 milyar doları tahsil edeceğim dedim. Benimle konuşmak ve anlaşmak istediler, kapıyı yüzlerine kapadım. Son aşamada silah ve suikast tehditlerine geldiler, akıllarınca son uyarılarını yapıyorlar. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be çakallar. Siz mi beni kurtaracaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa şerefimle ölmeyi tercih ederim. Bana bir şey olursa halkıma vasiyetimdir. O parayı siz tahsil edeceksiniz, her kuruşunu 85 milyon için tahsil edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu söz konusu videoyu "Bay Kemal çıktığı yoldan asla dönmez. Milletimiz için, milletimizle birlikte. Allah yardımcımız olsun." ifadeleri ile paylaştı.

Etiketler kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu rest video paylaşım
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