Kılıçdaroğlu yerel seçimler için kararını verdi

CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu, "Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir” diyerek seçim gezilerine katılmayacağını ifade etti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, seçim gezilerine katılıp katılmayacağı yönündeki soruya "Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir. Genel başkan gölgelenmiş olur” yanıtını verdi.

Gezi tutuklusu Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Can Atalay konusu, aslında Türkiye’de hukuk düzeninin olmadığını, hukukun tamamen ayaklar altına alındığını, yargı düzeyinin de 100 yıllık cumhuriyetimizin korunan saygınlığının yerle bir edildiğini görüyoruz. Ormanda bile ‘Orman Kanunu’ deriz. Oranın bile kendine göre kuralı varken koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin var olan kuralları yargı açısından ifade edeyim tümüyle yerle bir edildi.

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