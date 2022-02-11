Kılıçdaroğlu'na 2 muhalefet partisinden veto

2023 seçimleri yaklaşırken, Ankara kulislerinde "Millet İttifakı'nın adayı kim olacak" tartışmalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İki muhalefet partisi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu veto etti.

Erken seçim iddiaları siyaset kulislerinin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Hükümet seçim için hükümet her fırsatta 2023'ü işaret etse de muhalefetin baskısı sürüyor. Olası bir erken seçime de hazırlıksız olmak istemeyen Millet İttifakı, daha fazla zaman kaybetmeden cumhurbaşkanı adayını netleştirmek istiyor.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIK İÇİN HAZIR

Kılıçdaroğlu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için “üç dönem” çıkışı sonrası söylediği, “Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim” sözleri, siyaset kulislerini hareketlendirmiş, İYİ Parti’nin de “Kılıçdaroğlu’nun ya da CHP’nin gösterdiği bir ismin aday olması önünde engel olmayacağı” öğrenilmişti. İYİ Parti’nin bu tutumu sonrasında DP, SP, DEVA ve Gelecek partilerinin nasıl bir tavır izleyeceği merak konusu oldu.

AKŞENER'E YETKİLİ CUMHURBAŞNLIĞI YARDIMCILIĞI

Millet İttifakı'nın en önemli paydaşlarından olan CHP ve İYİ Parti liderlerinin son günlerde daha sık bir araya gelmesi Ankara kulislerinde dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in son buluşmasında Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı, Meral Akşener'in başbakan yetkisiyle donatılmış cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Saadet Partisi ve Demokrat Parti bu anlaşmaya 'evet' derken, ittifaka katılacağı belirtilen DEVA Partili ile Gelecek Partisi'nin çekinceleri olduğu ifade ediliyor.

DEMOKRAT PARTİ: ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ

Cumhuriyet'in haberine göre, SP ve DP kanadı da bu konuda “İYİ Parti gibi düşünüyor.” DP’li yetkililer, “DP, Millet İttifakı’nı destekliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylığı noktasında da bizim ittifak kanadına güvenimiz tamdır. Ana muhalefet partisi CHP’dir. CHP’nin belirleyeceği bir isim ya da Sayın Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına DP de destek verecektir. Millet İttifakı’nın belirleyeceği aday her kim olursa olsun DP, Türk siyasetinin önünü açmak için elinden geleni yapacaktır” vurgusunda bulunuyor.

SAADET PARTİSİ: UZLAŞI OLMALI

SP kanadı da bu konuda Millet İttifakı bileşenleriyle “hemfikir olduğunu” belirtiyor. SP’nin en önemli önceliğinin Türkiye’nin normalleşmesi olduğunun altı çizilirken şu görüşler dillendiriliyor: “Türk siyasetinde kutuplaşmalar mevcut ve son bulması gerekiyor. Bu nedenle de SP, daha önce güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi Millet İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da ‘uzlaşı’ içinde hareket edecektir. Dolayısıyla CHP’nin belirleyeceği bir ismin ya da Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmak istemesi normaldir. Her partinin tabii ki programı, hedefi vardır. Asgari ölçüde bazı isteklerden vazgeçmek, birlikteliklerin, uzlaşının gereğidir.”

DEVA VE GELECEK PARTİSİ İSE ÇEKİNCELİ

DEVA ve Gelecek partili yetkililer ise bu konuda “SP ve DP’den farklı düşünüyor” 12 Şubat’ta altı muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği anımsatılırken, her iki partinin de o masada “Altı parti arasında koalisyon kurulmasından yana görüşlerini hem CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu’na hem de İYİ Parti lideri Meral Akşener’e açıklayacağı” ileri sürülüyor. DEVA ve Gelecek Partisi’nin “Millet İttifakı bileşenleri içinde olmak istemedikleri, 2023 seçimlerinde kendi parti adları ve amblemleriyle yer almayı amaçladıkları” iddia ediliyor.

Cumhuriyet