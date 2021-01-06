Kılıçdaroğlu'na bir tazminat davası daha

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, eski milletvekili Şamil Tayyar’ın, “Gaziantep’te, Kayseri’de FETÖ borsası var. Kayseri’ye gidin Mustafa Elitaş’a sorun anlatsın” sözlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Kayseri 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. Bugün görülen karar duruşmasında Kılıçdaroğlu’nun avukatı Ahmet Nazif Yücel hazır bulundu.

“HAKKIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ”

Avukat Nazif Yücel, duruşmada delillerin incelenmesi ve tanık dinletme talebinde bulundu. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Mahkeme heyeti, Kemal Kılıçdaroğlu’na 5 bin TL para cezası verdi.

Kararın ardından açıklama yapan avukat Ahmet Nazif Yücel, Kemal Kılıçdaroğlu’na haksız bir karar çıktığını, bu kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

Yücel, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti’nin eski Milletvekili Şamil Tayyar ile mevcut Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş arasındaki tartışmayı gündeme taşıdığı için yargılandı.

Türk yargısı gerçeklerin üzerine gidip adalet dağıtması gerekirken, Genel Başkanımıza sanki sözleri ilk söyleyen kendisiymiş gibi dava açıldı ve tazminata mahkum edildi.

Bunu anlamak mümkün değil. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. DHA