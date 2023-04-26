Kılıçdaroğlu’ndan AVM'ler için dikkat çeken sözler: Haftada 1 gün tatil zorunluluğu getirmeli

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AVM'ler için haftada 1 gün tatil zorunluluğu getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de Liderler Özel programına katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"GERÇEKTEN HALKIN PARTİSİ OLMA KONUSUNDA MESAFE ALIYORUZ"

Bu ülkede soğan bile alınamayacak noktaya geliyorsa ve ürünler taneyle satılmaya başlandıysa, zengin toprakları olan bir ülke nasıl bu konuma geliyor. Hayvan, et, buğday dışarıdan... Neden böyle oldu, kim yaptı bunları? Ülkeyi bu hale getiren kim? Siyasi iktidar, kendi çiftçisiyle rekabet ediyor. Fiyatlar yükseliyor, vatandaşın alım gücü yok. Soğana muhtaç hale geldi vatandaş. Geçmişte vatandaşı 2 kilo bilmem neye oy veriyorsun, sana şunu verdiler oy veriyorsun diye eleştirirdik, sormazdık neden 1 kilo makarnaya muhtaç hale geldi diye. Bunu eleştirdim. Biz gerçekten halkın partisi olma konusunda mesafe alıyoruz.

"VATANDAŞLAR YOKSULU BİLMEYECEK, SOSYAL DEVLET BİLECEK"

Bir ülkede 20 milyon kişi devletten gelecek yardımı bekliyorsa ciddi bir sorun var demektir. Normalde bu sayının düşmesi lazım. Sayıyı artırdılar bununla da övünüyorlar. Asıl temel sorun budur. Beka sorunu budur. Kendi halkını açlığa ve yoksulluğa mahkum eden düzen. Bunun düzelmesi lazım. Vatandaşlar yoksulu bilmeyecek, sosyal devlet bilecek, afişe etmeyecek yoksulu. Devlet vatandaşın soyulmasına hizmet etmez, güzel bir gelecek vaat eder.

"AVM'LER İÇİN DE HAFTADA 1 GÜN TATİL ZORUNLULUĞU GETİRMEK LAZIM"

Zincir mağazalar değil AVM'ler için de haftada 1 gün tatil zorunluluğu getirmek lazım. Bu Fransa'da da diğer ülkelerde de var. 1 gün kapalı kalırlar, o gün insanlar tatil yapar, esnaftan alışveriş yaparlar, bu batılı ülkelerde uygulanan kural. Esnafın özel olarak korunması lazım. Deprem bölgesinde de esnafın hızlıca dükkanını açması konusu üzerinde durdum. Esnafın sosyal güvenliği 9 bin üzerinden, diğerleri daha düşük günden hesaplanıyor. Esnaf dükkanında, işçi işinden olabiliyor. Dolayısıyla sürekli çalışma şansı yok. Emekli olmak için belli bir yaşı doldurmak zorunda. Bağkurlu düşük aylık alıyor, bu büyük haksızlık benzer haksızlığı işçiler için görmek mümkün. Milli gelir artışından pay vermemekle ilgili bir yasal düzenleme yaptılar. Emeklilik sisteminin tümüyle yeniden ele alınıp değerlendirilmesi gerekiyor...

"GENÇLER TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞECEKLER"

İkinci tura kalmaz, birinci turda bu iş biter. Ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Seçimin kaderini belirleyecek olanlar gençler. Biz değiliz. Yaklaşık 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençler var olan düzenden zaten memnun değiller. Onları sandığı götürmemiz lazım. Türkiye'nin kaderini değişecekler.

"AK PARTİLİLER DE ZATEN GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİ İSTEYECEKLER"

Parlamentoda çoğunluğu alacağız. Öyle bir tablo var. AK Partililer de zaten güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyecekler. Siyaset yapma haklarını ellerinden aldılar. Zaten istiyorlar. Onlar belki çıkıp net ifade etmiyorlar da arkadaşlar görüşüyorlar, parlamentoda konuşuyorlar.

"VİZESİZ AVRUPA NEDEN OLMASIN?"

İlk 3 ay içinde Avrupa Birliği ile olan vize sorununu aşmak istiyoruz. Düzenlemeleri yapacağız. İlla dayatma kültürü ile iş mi yapılır, bizim aklımız yok mu? Kendi irademizle ülkemize getirebiliriz. Birinci sınıf demokrasiyle. Vizesiz Avrupa'ya gidilsin, neden olmasın?

"SSK'NIN HAZİNEYE BAĞLANMASI LAZIM"

SSK'nın hazineye bağlanması lazım. Bu bir para meselesidir. Bunu ben kurumun genel müdürlüğünü yaparken de söylemiştim. Pek çok bakan da istemişti ama olmadı. Sistemin yeniden ele alınması lazım. Bu sorunun temel sorun olduğunu biliyoruz. Bunun çözülmesi lazım. İntibaklar yapılmadı. Devlet adaletli olmalıdır. Herkesi eşitlerseniz benden neden fazla pirim aldınız. Düşük pirim öderdim aynı maaşı alırdım. Devlet adaletsizliği gidermek zorundadır. Öğretmenlere de öğretmenler gününde bir maaş ikramiye vererek ödüllendirilmesi gerekiyor. Özel bir yasa, meslek kanunu çıkarmak lazım, çıkardılar da bir işe yaramadı. Devlet taşeron işçi çalıştırmaz, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen çalıştırmaz, kadrolu işçi, kadrolu öğretmen çalıştırır.