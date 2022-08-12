  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye ÖTV yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye ÖTV yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye ÖTV yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ÖTV ile ilgili gündem olan açıklamasına yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV çıkışı gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere" demişti. Bunun ardından ise ÖTV'de değişiklik yapma yetkisi cumhurbaşkanı verilmiş ve karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası piyasalarda ÖTV beklentisi oluşurken sıfır ve ikinci el araç piyasaları hareketlenmişti.

BAKAN NEBATİ'NİN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU
ÖTV'de indirim beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, AK Parti'nin bir etkinliğinde şunları ifade etmişti:

'ÖTV artışına mı gitsek?' dedik. Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış, yanlış dinlemiş. 'ÖTV indirilecek' dedi. ÖTV indirilecek deyince de millet araba almamaya başladı, almamaya devam etsinler. Biz kendi aramızda demedik mi şu ÖTV'yi artıralım da şu şeyi biraz kıralım aşırı talep var çünkü ucuz kredi kullanılıyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ PAYLAŞIM: SÖZ VERDİM, SEÇİMDEN SONRA ÖTV İNDİRİLECEK
Bakan Nebati'nin sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu yaptığı yeni açıklamada "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı “biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu” demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok." dedi.

Etiketler bakan nebati ÖTV
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...
ATM para saçtı, vatandaş ne yapacağını şaşırdı
Bir bu eksikti! İstanbul'da yayılan sivrisineklerde ölümcül hastalık alarmı
İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: ''Satmayın, alamazsınız!''
Kendi klibi için yönetmen koltuğuna oturan Hülya Avşar derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu
Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada!
2 bin 300 yıllık dünyanın en eski teknoloji ansiklopedisinin sırrı çözüldü
Motorinin ardından benzine de zam!
AK Parti'nin 1 yılda kaybettiği oy oranı hesaplandı
Bir içki grubuna daha zam geldi