Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya ''şerefsiz'' davası

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisi için "şerefsiz" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 200 bin TL'lik dava açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 'şerefsiz' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 200 bin TL'lik dava açtı. Halk TV'nin aktardığı habere göre, Kılıçdaroğlu'nun avukatı şu sözlerle duyurdu: "TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, ifade edilen 'şerefsiz' hakaret sözü nedeniyle Soylu aleyhine 200.000 liralık dava açtık. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince bu ahlaksızlığın hesabını soracağız!.."