Kılıçdaroğlu'ndan ''Bay Bay Kemal'' diyen Erdoğan'a videolu yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Madem Bay Kemal ifadesini sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal.'' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu gönderme geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Madem 'Bay Kemal' bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal" sözlerine şarkılı yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu paylaşımına, "Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı" notunu düştü. Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, Organize İşler Filmi'nden bir kesit paylaştı. Söz konusu bölümde Everly Brothers’ın “Bye Bye Love” şarkısı yer alıyor.
Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı... https://t.co/wCmQzqxI6P pic.twitter.com/KXyBACevLg— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 1, 2023
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