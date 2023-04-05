Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak İnce yorumu: Teklif yapıldı ama...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, "Görüşmede bana teklif yapılmadı" şeklindeki sözleri ile ilgili konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sürecinin en tartışmalı isimlerinden birisi oldu. Muhalefetin, "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine yarıştan çekil" çağrılarına kulaklarını tıkayan İnce, geçtiğimiz hafta CHP liderini makamında ağırladı. Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından sert açıklamalarda bulunan İnce, CHP'nin en son kendisine geldiğini söyleyerek tepki gösterdi. Muharrem İnce, görüşmede CHP'nin kendisine teklif yapmadığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'NİN AÇIKLAMALARINA YANIT

Habertürk Tv'de soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin açıklamalarıyla ilgili konuştu. Birinci turda seçimi alacaklarına inandığını, söyleyen Kılıçdaroğlu, İnce'ye teklif yapıldığını ancak uzlaşma sağlanamadığını kaydetti.

"BİRİNCİ TURDA SONUCU ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Ben birinci turda sonucu alacağımıza inanıyorum. Sonuçta sağduyu galip gelecek. Ülke bu halde iken, işsizlik diz boyu iken, gençler iş bulamazken, soğanın tanesi 7.5, 10 lirayı bulmuşken. Bunun bir an önce bitmesi lazım. Son düzlüğe girdiğimizde seçmenin sağduyusuna güveniyorum.

"İNCE'YE TEKLİF YAPILDI"

Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı. Uzlaşma olmadı. Bana göre üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak istemem. Bana göre bize düşeni yaptık.

"HAKSIZ BİR ELEŞTİRİ YAPMAK İSTEMEM"

Karşı tarafı suçlamak gibi hakkım yok benim. Ben Muharrem Bey'e böyle haksızlık yapmak istemem. Sonuçta beraber çalıştık. Cumhurbaşkanı adayımızdı, grup başkan vekilimizdi. Haksız bir eleştiri yapmak istemem.

"BU SAATTEN SONRA NEYİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ?"

Ben Muharrem Bey'in düşüncelerine saygı göstermek zorundayım. 'Niçin böyle düşünüyorsunuz' diye suçlamam asla doğru değil. Büyük ihtimalle 4 adayla gidilecek, bu saatten sonra neyi değiştireceksiniz?

"BU TOPLUMUN SAĞDUYUSUNA GÜVENİN"

Bu toplumun sağduyusuna güvenin. Birinci turda bu iş biter. Bu işsizlikle nereye gideceğiz? Türkiye'nin bu cehennemden çıkması lazım. Bakmayın saraya, oradakilerin keyfi yerinde. Bir pazara gidin bakalım. Emekliye zam yapıyor, fiyatlara gelen zam çok daha yüksek. O para kur korumalı mevduata gidiyor. Kimin parası o? Bir avuç insanın. Bunlar sözde faize karşı. Sen faize hizmet ediyorsun. Emekli, işçiye bir şey yok. Polisle jandarma arasında ayrımcılık yapıyor. Hangi gerekçeyle polise vermiyorsun? Çifte standart var."

"İNCE'NİN DÜŞÜNCELERİNE SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDAYIM"

"Yakın geçmişte sizin Cumhurbaşkanı adayınız olan, birlikte omuz omuza siyaset yaptığınız isimle bir araya gelememek sizi üzdü mü?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: "Üzdü tabii ama ben muharrem incenin düşüncelerine saygı göstermek zorundayım. Niçin böyle düşünüyorsun diye benim suçlamam doğru değil."

"HDP'YE BAKANLIK GİBİ BİR ŞEY YOK"

Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilmesi gibi bir şey yok. Bu konuları zaten konuşmadık. Birileri kalkıp kendisine göre bir şey söylüyor. Biz ittifak bir aradayız görüşüyoruz. Terörden hepimiz şikayetçiyiz. Mutabakat metnine zaten bunu yazdık. 'Millet İttifakı teröre destek veriyor' algısını yaratabilir miyim, yok efendim öyle şey. Biz bölgede de terörün olmamasını istiyoruz." dedi.

"KOMŞUMUZDA DA TÖRER OLMAYACAK"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: " Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya geleceğiz. Terörden arındıracağız. Komşumuzda da terör olmayacak; çünkü bize sıçrayabilir. Ortadoğu halkları da terörden şikayet ediyor. O bölgeden terörü temizlemek zorundayız. Türkiye bu bölgenin dominant ülkesi. Bütün Akdeniz'de en güçlü ülke haline getireceğiz. Samandağ'dan Mersin'e bütün Akdeniz'in en güçlü merkezi haline getireceğiz, üretim üssüne döndüreceğiz."