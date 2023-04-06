Kılıçdaroğlu'ndan DSP'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’ı ziyaret etti.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca, Gökçe Gökçen ve Muharrem Erkek eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a ziyaret taleplerine yanıt verdiği için teşekkür ederek, "Aynı zamanda kardeş bir parti olduğunun da bilincindeyiz. Birlikte Türkiye'deki ekonomik durumu, yapılması gerekenleri tartıştık. Demokraside yaşadığımız olumsuzluklar konusunda karşılıklı düşüncelerimizi aktardık. Türkiye'nin özellikle ekonomi konusunda yaşadığı büyük açmazlar, mutfaklardaki yangın, bu yangının söndürülmesi gerektiği konusundaki düşüncelerimizi aktardık" dedi.

Türkiye’nin bütün sorunları kendi öz gücüyle aşabilme potansiyelinin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla hiç kimsenin karamsarlığa kapılmasına gerek yok. Göreceksiniz, 15 Mayıs'ta yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Hep beraber baharı göreceğiz, güzelliği göreceğiz, birlikte olmayı göreceğiz, kucaklaşmayı göreceğiz, huzuru göreceğiz, farklı düşüncelere saygıyı göreceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde havaya ateş açılması ile ilgili basın mensuplarının sorusu üzerine de "Hiç kimse merak etmesin. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Emin olun 15 Mayıs'ta bu ülkeye baharı getireceğiz, huzuru getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak. Olayları yaratanlar da süratle yakalanıp, yargılanacaklar. Kimse üzülmesin. Biz üzülmüyoruz; ama tabii böyle bir olayın olmaması bizim en büyük arzumuz" dedi.

AKSAKAL: MAVİ VATAN ÇOK ÖNEMLİ

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da demokrasinin en güzel tarafının siyasi partilerin kendi aralarında diyaloglarını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geleneklerimize yakışır bir seçim yapılmasını temenni ediyorum. Elbette Demokratik Sol Parti olarak Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'ten aldığımız öğreti ve birikimle milliyetçi, vatansever, emekten yana, sol politikalarımızla 100 yıllık Cumhuriyet değerleri, Cumhuriyetin Atatürk'ün ilkeleri, değerleri ve ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılığımızla da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Demokratik Sol Parti için vatan ve bayrak çok önemlidir. Türkiye'de, kapısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağının dalgalandığı tek siyasi parti Demokratik Sol Parti’dir. Kıbrıs çok önemlidir. Mavi Vatan, Ege çok önemlidir."

DHA