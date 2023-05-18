Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert sözler: ''Sen ülkenin namusuna sahip çıkmadın''

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşakanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır sözlerle yüklenip "kara propaganda yaptılar" dedi. Terör örgütleriyle asla masaya oturmadığını ve oturmayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğinde ülkedeki tüm sığınmacıları göndereceğini ilan etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca "Bir oyun bile hakkını yedirmeyeceğiz. Ben terör örgütleriyle hiçbir zaman masaya oturmadım, oturmayacağım." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı salonda, arkadaki platformda yazan 'Türkiye için karar ver' sloganı dikkat çekti.

14 Mayıs'taki seçimlerde rakibi AK Parti'nin oylarında 7 puan düşüş olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "28 Mayıs günü iki aday iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi 0'dan milletimizin karşısına çıkacak." dedi. Bütün tutanakların ellerinde olduğunu da dile getiren CHP lideri, seçmenin mesajını aldıklarını ve tek bir oyun bile hakkını yedirmeyeceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım. Hiçbir zaman da oturmayacağım. Dürüst ve ahlaklı olacağım. Vatanım için çalışacağım." dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

28 Mayıs günü cumhuriyetimiz, devletimiz ve milletimiz için yeniden çok önemli bir seçime gidiyoruz. O gün, yani 28 Mayıs günü iki aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak.

Benim görevlerimden biri de gerçekleri söylemektir. Başta ilk turda bizi destekleyen 25 milyon seçmen olmak üzere, oyunu kullanan tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

İlk turdan sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan iktidarının küstahlığına ilk turda dur dedik. İktidar partisinin oylarını eridi, AK Parti 7 puan geriledi.

Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim.

Bu ülkenin vatandaşı da miting meydanlarında montajdan medet ummayan adayları hak ediyordu. Yürekli insanları hak ediyordu.

Siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Ancak milletimizi iftira ve karalama kampanyalarıyla aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadı.

Sonuçta milletimiz ilk turda yetkiyi ikitidar vermeyerek bu sistem ve zihniyetten memnuniyetsizliğini açık şekilde ortaya koydu.

Milletimiz bize de çok etkili bir mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi. Kimi sandıkta tepkisel oy kullandı. Kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan'a gitti.

Biz de sizlerin mesajlarını aldık. Adalet, bereket ve huzuru getirmek için ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanımız var. Bu 10 günde tüm gayretimizi sarf edeceğiz.

SON BİR OY DAHİ DOĞRU YAZILANA KADAR TEPELERİNDEYİZ

Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Biz YSK'ya gerekli tüm itirazları yaptık.

Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz. Ancak bu seçim bir kez daha gösterdi ki bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor.

28 Mayıs'ta seçim sabahı her sandıkta bu kez bir iki değil beş müşahide ihtiyacımız var.

Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit, sandık görevlisine de müşahide ihtiyacımız var.

SENİN NE HADDİNE BİZE KARA ÇALMAK

Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında pazarlıklar yapan. Senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta.

Erdoğan senin izlediğin hiçbir tavizkar, gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Ülkem için çalışacağım.

Erdoğan sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, ne olursun, yalvarıyorum, geri dön diyen sen değil misin? Onunla el ele verip şanlı silahlı kuvvetlere kumpas kuran?

Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla durmayacağım.

Erdoğan açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta.

Erdoğan sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. Memleket mafya babalarının barınağına döndü. Buradan ilan ediyorum, iktidara gelir gelmez bu baronların tamamının kökünü kazıyacağım. Nokta.

Ve bu sebeple iki adet torbacıya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş'in hesabını soracağım.

Devletin ve milletin 5 kuruşunda gözü olanın gözünü çıkaracağım, gözünü çıkaracağım ve alacağım o paraları. Söz verdim milletime, burunlarından fitil fitil getireceğim.

Farkında mısınız? Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek.

Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar potansiyel suç makinesine dönüşecek, yağmalar başlayacak. Şehirler mafyaların, uyuşturucu baronların etkisi altına girecek.

Bunlar kalırsa domuz bağıyla insanlarımızı öldürenler iktidara ortak olacak. Her meşrepten teröristi meclise sokacaklar. Biz buna asla izin veremeyeceğiz. Nokta.

1 MİLYON SANDIK BAŞINDA OLACAĞIZ

Bunun için 28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vatani mecburiyetidir. Bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız.

Seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum.