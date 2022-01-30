Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen ''ifşa'' videosu

CHP lideri Kılıçdaroğlu "saat 21:00'ı bekleyin" diyerek duyurduğu videoyu yayınladı. Kılıçdaroğlu videoda "Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk" diyerek tarihe geçecek bir ifşaya imzasını attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 21'i işaret ederek; ''Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere'' ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu beklenen videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu videoya, ''Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç'' notunu düştü.

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

''Bugün Saray tarafından bana özel atanan trolleri ve Türkiye'de kurulan trol ağını anlatmak için sizi davet ettim. Saray'ın şatafatatını devam ettirmek için beslediği yapılar var. Milletin mutfağı faturalarla kırılırken; devasa bir trol ağı Hazine'den çalınan paralarla besleniyorlar.

Bir tek imzayla neden 6 milyar lira beşli çeteden birine aktarıldı? Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. Finanse edilen bir diğer illegal orduda işte bu troller. Sizin paranızı önce hazineye alıyorlar sonra bunlara aktarıyorlar. Ama yetmiyor hazine. Onun için sizlere döndüler, vergi üzerine vergi, zam üzerine zam. Faturayı yine size çıkarıyorlar. Çünkü yeniden götürmek üzere hazineye para aktarmaları gerekiyor, ıslak imzalarla. Ben de bu trol ağının deşifre edilmesi için araştırmacılardan yardım istedim.

''700 BİNDEN FAZLA TWEETİN 300 BİNİ TROLLER TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ''

Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal bir trol ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor bu trolleri. Hepsi elimizde. Ben bana atanan trollerime teşekkür ediyorum. Müthiş bir iş çıkarmışlar. Son 6 ayda beni etiketleyen 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler.

İSİM İSİM AÇIKLADI

Bu Saray'ın herşeyi sahte herşeyi illegal. Devleti suça alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar, mobese ile her hareketimizi takip ediyorlar. Dijitalde de bir trol ordusuyla karalamalar yapıyorlar. Saray'ın bütün meşkalesi bu, Halkımız ise sefalet içinde. Durun birkaçını anlatayım:

Nevzat Kanlı, Diğer ismi Son Laik Bükücü. Benim sapığım gibi birşey. Ne yazsam, ne tweet atsam, nerede konuşsam yayınlansa bu sapığı hemen küfürleri döşüyor. Çünkü söyleyebileceği karşı bir filkir yok. İşi gücü küfür etmek. Bu ağlar iç içe geçmiş durumda. Nevzat Kanlı'ya bağlı troller var. Onun sinyali ile bu troller devreye girip onun küfürlerini paylaşıp duruyorlar. Son 3-4 ay içerisinde Nevzat Kanlı bana yaklaşık 4 bin kez küfür etmiş. Günde ortalama 40 küfür eder. Sanmayın ki; Nevzat Kanlı bir robot. Sizin gibi gerçek bir kişi. Saray'ın taşıcı trollerinden biri. Gerçi bu aralar hesabı askıda. Ama biz biliyoruz onun ne yaptığını. Orada 10 civarında taşıyıcı trol daha var. Onların altında da yeni örgütlenmiş sinyal bekleyen troller var. Sayıları 10 binleri buluyor bunların, tıpkı bir ordu gibi.

Trakyalı diye bir diğer trol başı. Günde beni hedef alan 30 tweet atıyor. Günde 30 küdür. Bu troller, harcanıyor. Bunların yeri Guiness Rekorlar kitabı. Erdoğan, sen bunların sigortasını yapıyor musun? Bir ıslak imzana bakar, sen seversin ıslak imzayı.

Sonra Servet K. diye bir trol başı daha var. Bu trolün de son 3-4 ayda 3 bin 315 tweeti var. Evladım sen de harcanıyorsun buralarda. Sabri Kontek, Jawa Recep 8, sizleri de biliyorum ve tabi sizin lider ekibinizi de. Marjinal, Medya Adamı anladınız değil mi beni? Biri demiş ki mesela ç0k afedersiniz: 'Lan Kemal, sen bir dahaki seçimi kazan ben donla gezeceğim.' Ben bunu söz olarak kabul ediyorum. Evladım öyle sahte isimlerin arkasına gizlenerek kendini kurtaramazsın. Hepinizi biliyoruz.

GECENİN HASHTAG'İNİ VERDİ

Sevgili halkım, bunları işleyişi çok basit. Trol başlarıyla bir hashtag açıyorlar ve trollerine talimat veriyorlar saldırın diye. Hepsi fake, hepsi bot hesapların marifeti. Dilleri de çok tanıdık. Ağa babalarının dilleri. Kılavuzları camide dil koparıyorlar, bunlar da dijitalde. Sevgili troller size bir tavsiye: Verdikleri üç beş kuruşa kanmayın. Gün gelir, bunların sonuçları çok ağır olur.

Sevgili Baş Algıcı. Asıl sözüm sana. Çoluğu, çocuğu bu algı işlerine niye alet ediyorsun? Teşkilatlarını küfür merkezlerine dönüştürmüşsün. Utanmıyor musun? Onların başını yakma, otur kendin yaz tweetlerini ya da topla cesaretini çık karşıma. Zaten sen küfür etsen kimse şaşırmaz. Bugünün hashtagi de benden olsun sevgili halkım: Sarayın trolleri ifşa oldu. Etiket falan da yazmayın, haydi eyvallah. ''