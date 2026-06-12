Kılıçdaroğlu'nun avukatı, Bakan Gürlek mi görüştü?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gizlice görüştüğüne dair ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, son günlerde Ankara siyaset kulislerinde dolaşan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna resmi bir açıklama yapan Çelik, bu söylemlerin tamamen asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu iddiaları "ahlaksızca ileri sürülen bir iftira" olarak nitelendirdi.

Çelik, ''Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğüm özelinde ortaya atılan iddia, ahlaksızca ileri sürülen bir iftira kapsamında kalmaktadır. Hiçbir zaman Akın Gürlek ile tanışmadım, bir araya gelmedim, kendisi ile hiçbir iletişimim olmadı. Hodri meydan diyorum. İddianızı ispatlayın, derhal gereğini yapayım. Aksi halde müfteri konumunda olacaksınız. Yalan ve iftira kişiliğin bir parçası olmamalı" ifadelerini kullandı.

İHA