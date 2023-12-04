Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı da aday adayı oldu

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay, CHP Çankaya Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Oktay, "Çankaya'nın da CHP'nin de kaybedecek zamanı yok" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nın CHP Genel Başkanlığı döneminde Ekonomiden Sorumlu Başdanışman olarak görev yapan Ekrem Kerem Oktay, CHP Çankaya Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. CHP’de 3 dönem PM üyeliği de yapan Oktay, Çankaya’nın Ankara’nın kalbi, Türkiye’nin merkezi, Cumhuriyetin mirası olduğunu belirterek “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında değişim ve atılımın öncüsü olan bir Çankaya için yola çıktık” dedi.

Oktay, 2018'de halkın CHP’nin yenilenmesini beklediğini belirterek kurultayın toplanması için imza verdiğini açıklamış ve istifa etmişti.

'AMACIMIZ YENİ BİR MODEL ÜRETMEK'

DHA'da yer alan habere göre Oktay, sosyal adaletsizliğin derinleştiğini söyleyerek aday adaylığına yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ne yazık ki bütün şehirlerimiz rant odaklı ve kısa vadeli politikalar yüzünden iklim krizi, ekolojik tahribat, mekânsal, kültürel, demografik dönüşüm ve kimliksizleşme baskısı altında. Özellikle gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar yaşanan krizlerden çok daha büyük boyutta etkileniyor. Sosyal adaletsizlik derinleşirken halkın kent hakkı ihlal ediliyor, huzur ve güven içerisinde yaşama imkanı da daralıyor. Şehircilik politikaları mekan üzerinden toplumsal dönüşümü güçlendiren önemli araçlardır. Amacımız CHP’nin ikinci yüzyıldaki ilk Genel Başkanı sayın Özgür Özel öncülüğünde CHP’nin yüzyılın değişimi ve iktidar hedefine ulaşması için güçlü bir katkı sunmak, Cumhuriyetin mirası olan Çankaya’yı örnek şehircilik politikaları ile Türkiye’ye örnek bir noktaya getirmek, 21’inci yüzyılın sunduğu fırsatlarla yeni bir model üretmek” ifadelerini kullandı.

'ÇANKAYA BELEDİYESİ’NİN RÖNTGENİNİ ÇEKTİK'

Çankaya Belediyesi’ne yönelik kapsamlı çalışma ve araştırmalar yürüttüklerini ifade eden Ekrem Kerem Oktay, “Çok ciddi bir ekiple, çok boyutlu araştırmalar ve çalışmalarla önemli bir çalışma ortaya koyduk. 8 ülkeden 12 kritik belediye başta olmak üzere 3 büyükşehirdeki tüm belediyeleri inceledik. Çankaya Belediyesi’nin röntgenini çektik. Katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri ışığında belediyenin 21’inci yüzyılın gerektirdiği standartlara kavuşması için akıllı yönetim ve akıllı çözümler perspektifinde bir atılım programı ortaya koyduk. Biz sadece proje vaat etmiyoruz. Proje üretim fabrikası vaat ediyoruz. 7 ana başlıkta 23 akıllı şehircilik uygulamasını hayata geçirirken, 'Yenilikçi Çankaya' kapsamında bilim merkezlerinden, ekolojik merkezlere, dijital kütüphaneden, CREATE: Fikir Atölyesi ve Gençlik Merkezi’ne uzanan projelerle Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Çankaya’da yenilik hareketini başlatacağız” diye konuştu.

Oktay açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Atatürk, Cumhuriyeti 'bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olarak tarif eder. Çankaya’ya bu alanda düşen görev tüm Türkiye’ye örnek olacak adımlar atmasıdır. 7/24 tıbbi danışmanlık hizmetlerinden, evde bakım hizmetlerine, üniversite öğrencileri ve gençlere yönelik esnaf ve sivil toplumu da içerisine alan sosyal yardımlaşma projelerine, 'Altın Yıllar Yaşam Ofisi' ile 65 yaş üstü büyüklerimizin sağlıklı ve aktif yaşlanmasını sağlayacak kurumlara ve kadına yönelik her türden şiddet, ayrımcılık ve kötü muamele ile mücadele edilecek kapsamlı adımlarla bu alanda da öncü olacağız. Çankaya demek kültür demek. Bugün ne yazık ki bu alanda atılan adımların eksikliğini yaşıyoruz. Çankaya kültürel alanda öncü, lider ve sınır boylarını belirleyici olmalıdır. Başka kent ve ilçelerde uygulanan iyi örnekleri de Çankaya’mıza kazandırmaktan çekinmeyeceğiz. Çankaya şehrin simgesi olacak 2 adet ikonik kültür merkezi kazandırırken, çağdaş müzecilik standartlarına uygun, ziyaretçilerin deneyimleyerek öğrenmesini sağlayan Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı müzesini de kazandıracağız. Düzenleyeceğimiz festivaller ile de Çankaya 12 ay yaşayan, canlı, öncü kent kimliğini yeniden gösterecek.

Çankaya’nın da CHP’nin de kaybedecek zamanı olmadığını biliyoruz. Daha önce yerel yönetimlerde ve Çankaya’da halkımıza hizmet etme imkanı bulmuş, deneyimli, tecrübeli, belediyeye ve kente hakim ciddi bir kadro ile hareket ediyoruz. Seçim bittikten sonra Çankaya Belediyesi tarihimizde pek rastlamadığımız bir hızla “Değişim ve Atılım” yolculuğuna başlayacak.”

DHA