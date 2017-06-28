Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü için şok yorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Adaletin aranması gereken yer sokaklar değil Meclistir." dedi.

Destici, kardeşi Mücahit Destici'nin vefat eden kayınpederi Hasan Hüseyin Terli için Ziyapaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne ilişkin şunları söyledi:

"Yapılan yürüyüşü Türkiye de dünya da gördü. Artık bunu uzatmak başka olumsuz sonuçlar doğurabilir. İş kontrolden çıkabilir. Adaletin aranması gereken yer sokaklar değil Meclistir. Uzlaşarak, yargıya olan güveni nasıl en üst seviyeye çıkartırız, bunun çözümünü bulmak lazım. Yapılan yürüyüşün siyasi bir yürüyüş olduğu anlaşılmıştır. Artık sonlandırmak lazım. Sokakta adaletin aranmasının sonuçları pahalıya patlayabilir. Dış güçler bu durumu kullanarak istismara neden olabilirler."

Destici, iyi niyetle çıkılan bir yürüyüş eyleminin sonunun kötü bitmemesini istediklerini dile getirerek, "Bazen dış güçler sizden habersiz her şeyi planlarlar. Bu da dış güçlerin bir oyunu olabilir. Fakat bu oyunun içinde olanlar oyunu anlamayabilirler. Fakat sokakta olacak dalgalarda dış güçler sörf yapabilir. Buna izin vermemek lazım." dedi.

"Gerekirse bizim de kanımız dökülsün"

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan askerlere rahmet, ailelerine de sabır dileyen Destici, "Terörle mücadelemizin aynı azimle devam etmesi taraftarıyım. Mutlaka sonuç alınacaktır. Türkiye'nin, arkalarında kim olursa olsun PYD ya da YPG'ye asla müsaade etmemesi lazım. Barzani kendi bölgesi için Türkiye stratejilerini beğenmeyerek, 'Kanlı sonuçlar doğurabilir' diyor. Gerekirse bizim kanımız da dökülsün. Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Biz bu toprakları zaten kanla aldık. Kan dökmemiz gerekirse de can vermemiz gerekirse de veririz. Terörle mücadelede kararlı olmamız şarttır." ifadelerini kullandı.