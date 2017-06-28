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  4. 28 Haziran 2017 16:42

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü için şok yorum

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü" hakkında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü için şok yorum
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Adaletin aranması gereken yer sokaklar değil Meclistir." dedi.

Destici, kardeşi Mücahit Destici'nin vefat eden kayınpederi Hasan Hüseyin Terli için Ziyapaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, CHP  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne ilişkin şunları söyledi:

"Yapılan yürüyüşü Türkiye de dünya da gördü. Artık bunu uzatmak başka  olumsuz sonuçlar doğurabilir. İş kontrolden çıkabilir. Adaletin aranması gereken  yer sokaklar değil Meclistir. Uzlaşarak, yargıya olan güveni nasıl en üst  seviyeye çıkartırız, bunun çözümünü bulmak lazım. Yapılan yürüyüşün siyasi bir  yürüyüş olduğu anlaşılmıştır. Artık sonlandırmak lazım. Sokakta adaletin  aranmasının sonuçları pahalıya patlayabilir. Dış güçler bu durumu kullanarak  istismara neden olabilirler."

Destici, iyi niyetle çıkılan bir yürüyüş eyleminin sonunun kötü  bitmemesini istediklerini dile getirerek, "Bazen dış güçler sizden habersiz her  şeyi planlarlar. Bu da dış güçlerin bir oyunu olabilir. Fakat bu oyunun içinde  olanlar oyunu anlamayabilirler. Fakat sokakta olacak dalgalarda dış güçler sörf  yapabilir. Buna izin vermemek lazım." dedi.

"Gerekirse bizim de kanımız dökülsün"

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK terör örgütünün düzenlediği saldırıda  şehit olan askerlere rahmet, ailelerine de sabır dileyen Destici, "Terörle  mücadelemizin aynı azimle devam etmesi taraftarıyım. Mutlaka sonuç alınacaktır.  Türkiye'nin, arkalarında kim olursa olsun PYD ya da YPG'ye asla müsaade etmemesi  lazım. Barzani kendi bölgesi için Türkiye stratejilerini beğenmeyerek, 'Kanlı  sonuçlar doğurabilir' diyor. Gerekirse bizim kanımız da dökülsün. Bizim hiçbir  şeyden korkumuz yok. Biz bu toprakları zaten kanla aldık. Kan dökmemiz gerekirse  de can vermemiz gerekirse de veririz. Terörle mücadelede kararlı olmamız  şarttır." ifadelerini kullandı.

AA

bbp , adalet yürüyüşü , kılıçdaroğlu , mustafa destici