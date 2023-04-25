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Koltuk değneğini bırakan Bakan Soylu, Mesut Özil ve Fatih Akyel'le top oynadı

Koltuk değneğini bırakan Bakan Soylu, Mesut Özil ve Fatih Akyel'le top oynadı
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Bel rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce bastonla gezen Süleyman Soylu, İstanbul ziyaretinde Mesut Özil ve Fatih Akyel ile birlikte futbol oynadı.

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2'nci Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Beşiktaş'ta esnaf ziyareti yaptı.

Soylu, Ortaköy'deki esnaf ve kanaat önderleri ile çay sohbetinin ardından Arnavutköy'de Boğaziçi Spor Kulübü'nde amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile toplantı yaptı.

Soylu, burada futbolcu Mesut Özil ve Fatih Akyel ile birlikte kısa bir süre top oynadı.

Deprem bölgesinde çalışmaları koordine ederken bel rahatsızlığı gerekçesiyle Erdoğan’ın bölgeye yatığı ziyarette kendisine eşlik ‘edemeyen’ ve bastonla gezdiği fotoğrafları basına yansıyan Bakan Soylu, geçen hafta Eyüpspor tesislerindeki ‘futbol şovu’nun ardından, bu kez de Mesut Özil ve Fatih Akyel ile top oynadı.

 

Etiketler süleyman soylu koltuk değneği futbol mesut özil fatih akyel
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