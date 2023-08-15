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Kulis: İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları ortaya çıktı

Kulis: İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları ortaya çıktı
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31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler yaklaşırken özellikle büyükşehirlerde hangi isimlerin aday gösterileceği merak ediliyor. İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da aday göstereceği isimler ortaya çıktı.

Ankara kulisleri bir yandan geride bıraktığı seçim sürecini değerlendirirken bir yandan da önümüzdeki yerel seçimlerde aday olacak isimleri tartışmaya başladı. CHP ile İYİ Parti’nin yerel seçimlerde ittifak kurup kurmayacağı henüz netlik kazanmasa da İYİ Parti’de yerel seçimler öncesi hazırlıkların başladığı öğrenildi.

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İYİ Parti'ye ilişkin verdiği kulis bilgisinde "Herhangi bir ittifak olmaz ise 2 isim öne çıkıyor, İYİ Parti’de bunlara kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz Ankara adayları, bir tanesi İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, öbürü İstanbul’da Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu." ifadelerini kullandı.

Gürel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya ve 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin şu kulis bilgilerini verdi:

"AKŞENER, İSTANBUL VE ANKARA İÇİN ŞERH DÜŞEBİLİR"
İYİ Parti’de Akşener 26 Ağustos’ta yapacağı açıklamaya bazı şerhler düşeceği ifade ediliyor. Sayın Akşener bazı şehirlerde ittifak yapılacağına dair şerh düşebileceği beklentisi var. Ankara ve İstanbul’da ilçeler ve il düzeyinde ittifak yapılabileceği yapılabileceğine dair şerh düşecek.

"İSTANBUL'DA BUĞRA KAVUNCU, ANKARA'DA ADNAN BEKER İSMİ ÖNE ÇIKIYOR"
Herhangi bir ittifak olmaz ise 2 isim öne çıkıyor, İYİ Parti’de bunlara kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz Ankara adayları, bir tanesi İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, öbürü İstanbul’da Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu.

tv100

Etiketler iyi parti istanbul ankara aday
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