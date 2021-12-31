Kulisleri karıştıran iddia: Önce İmamoğlu sonra Mansur Yavaş mı ?

İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye özel teftişinin devamının geleceğini yazan Ahmet Takan, Mansur Yavaş’la ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) özel teftişinin devamının geleceğini yazdı. Köşesinde edindiği kulis bilgileri aktaran Takan, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da ‘ciddi hazırlıklar’ varmış. Yavaş için ta Beypazarı belediye başkanlığına aday olma sürecinden başlayarak ‘kallavi bir dosya’ hazırlanmış” iddiasını ileri sürdü.

Takan “Öyle görünüyor ki; Türkiye’ye geçim derdini bile unutturan bu gündem epey hararetlenecek!" diyerek Saray'da yapılan hazırlıkları aktardı. Takan, operasyonların sadece İBB ile sınırlı kalmayacağını söyleyerek "Dün İzmir ve Çankaya belediyeleri hakkında dosyalar hazırlandığını yazmıştım. Saray kaynaklı bir iddia daha kulağıma geldi" dedi.

Takan, Mansur Yavaş ile ilgili de dosyalar hazırlandığını şu ifadelerle aktardı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da “ciddi hazırlıklar” varmış. Yavaş için ta Beypazarı belediye başkanlığına aday olma sürecinden başlayarak “kallavi bir dosya” hazırlanmış… “Çok ses getirir” diyorlar!.. Ancak, mahalli seçimde yapılan aslı astarı olmayan manipülasyonlar sonucunda seçmenin şamarını çok çabuk unutmuş görünüyorlar…”

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