MAK Danışmanlık'tan 63 ildeki son seçim anketi: İlk turda bitiyor!

Kritik 14 Mayıs seçimlerine sadece 6 gün kala MAK Danışmanlık'ın patronu Mehmet Ali Kulat, "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kalır" anketlerini terse düşürerek, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitecek" dedi. İşte MAK Danışmanlık'ın 25'i büyükşehir, 63 ildeki son seçim anketinin sonuçları...

Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Kulat'ın verdiği bilgiye göre araştırmada 5750 kişi ile 25’i Büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere (Depremden etkilenen 5 Büyükşehir ve 6 ilde Canlı Telefon görüşmesi şeklinde); (52 il yüz yüze + 11 ilde telefonla) 63 ilini kapsayan çoklu tarama modeli kullanıldı.

26 Nisan – 4 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yüzde 36.9'u "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu yanıtları verdi:

CHP: Yüzde 30.1.

AK Parti: Yüzde 36,9

İYİ Parti: Yüzde 12.6.

Yeşil Sol Parti: Yüzde 10.04.

MHP: Yüzde 6.6

Yeniden Refah: Yüzde 1.

TİP: Yüzde 0,4.

Ankete göre cumhurbaşkanı seçimi de ilk turda bitiyor:





Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.9.

Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.4.

Sinan Oğan: Yüzde 2.

Muharrem İnce: Yüzde 1.7.