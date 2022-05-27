Meclis'te Atatürk ve İnönü kavgası! CHP ve AK Partili vekiller birbirine girdi

TBMM'de Bankacılık Kanunu ile ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin torba teklif görüşülürken AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında Atatürk ve İnönü tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, önceki gün Bankacılık Kanunu ile ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin torba kanun teklifi için bir araya geldi.

Meclis'te teklifin görüşmeleri sırasında kanundan çok gündem dışı konuşmalar öne çıktı. Özellikle AK Parti ve CHP'li vekillerin konuşmaları sık sık kavga ve tartışmalara yerini bıraktı. Bu kavgalardan biri de Atatürk tartışması.

İlk olarak CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AK Parti'yi "Mustafa Kemal’e hıncınız var, İnönü’ye hıncınız var." diyerek suçladı.

Meclis kürsüsünde ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Canan Kaftancıoğlu ile karşılık vererek “'Ben Mustafa Kemal'e ‘Atatürk’ demekten imtina ediyorum.'diyen kişiyi hâlâ İl Başkanı olarak tutuyorsunuz. İsmet İnönü, cumhurbaşkanı olduğu dönemde paralardan Atatürk resmini kaldırdı, milletin gönlünden kaldıramadı." ifadelerin kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bu sözlere “Canan Kaftancıoğlu 9 Eylül gününde Halk TV yayınında üst üste 12 kez 'Atatürk' diyor, bu video yayınlandı." ifadeleriyle karşılık verdi.

Bu sözler sonrası AK Parti ile CHP'li vekiller arasında gerginlik yaşanırken tartışmanın uzaması sonrası Genel Kurul'a ara verildi.