Melih Gökçek hakkında olay iddia: ''Garanti aldı, itirafçı olacak!''

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi ve ailesinin yargılanmaması garantisi aldığı ve itirafçı olabileceği iddia edildi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Ankara Büyükşehir Belediye eski başkanı AK Partili Melih Gökçek'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Demirağ'ın yazısında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AK Partili Melih Gökçek, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kendisi ve ailesinin yargılanmaması garantisi aldığı ve Gökçek'in AK Parti'nin olası gidişi durumunda ise 'itirafçı' olabileceği iddiası yer aldı.

Demirağ, "Gökçek, ömür boyu Belediye Başkanı kalmak için, Özal'ın taktiği ile "Dört eğilimin temsilcileri" ve "Cemaat ve tarikatları" arkasına almaya, temsilcilerine özel imar alanları açıp, kooperatif arsaları dağıtmaya devam etti. Günün birinde kendisini yargılama ihtimali olan hâkim ve savcılar için de özel imarlı arsa tahsisleri yaptırmayı ihmal etmedi. Belediye şirketlerine ballı maaşlarla bazı yargı mensuplarının eşleri, oğulları, kızları, gelinleri ve damatlarına kadro verdi. FETÖ'nün ünlü dershane ve okullarına Türkiye'de en çok arsa, bina, tesis, tahsis eden Belediye Başkanı olarak tarihe geçen Gökçek, bunlarla da yetinmedi. FETÖ'nün üniversitelerine, hastanelerine arsalar tahsis etti. Ankara'nın gecekondu semtlerinde "dönüşüm" adına 30-40 katlı plazaları yine FETÖ'nün elemanlarına tahsis etti" dedi.

Yazısının devamında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki davalarını yüksek yargıda çözen Gökçek'e vefa borcunu fazlası ile ödediğini belirten Demirağ, Gökçek'in şimdi Erdoğan'dan son talebinin "Kendisi ve ailesinin yargılanmama garantisi" olduğunu ve bunu da aldığını öne sürüp "Gökçek'in Türkiye'yi şimdilik terk etmeyişinin sebebi bu" dedi.

Demirağ, "Lakin, AKP'nin de gidici olduğunu gören Gökçek, geçtiğimiz hafta CNN'de Ahmet Hakan'a, Genel Sekreteri dahil çok sayıda FETÖ'cü ile çalıştığını açıklaması, bana göre, vesayet altından kurtulduğunda bağımsız mahkemelerde "itirafçı" statüsü kazanarak hapisten kurtulma planının küçük parçasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

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