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Memleket Partisi ikinci tur için kararını verdi

Memleket Partisi ikinci tur için kararını verdi
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Memleket Partisi, ikinci tur seçimlerine yönelik alacağı kararı için MYK toplantısı gerçekleştirmişti. Memleket Partisi'nin kararı belli oldu.

Memleket Partisi'nde MYK toplandı. Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.

BirGün'ün haberine göre Muharrem İnce'nin, "Çekildigimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.

Öte yandan  Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclis Üyesi Ömer Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değlldir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Birgün

Etiketler birgün memleket memleket partisi
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