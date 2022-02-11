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Memleket Partisi'nde kriz büyüyor: İki isme kesin ihraç!

Memleket Partisi'nde kriz büyüyor: İki isme kesin ihraç!

Memleket Partisi'nde önemli gelişmeler oluyor. Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın, Memleket Partisi'nden kesin ihraçları istendi.

Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nde birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Parti'den yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) olağanüstü toplandığı belirtildi. Toplantıda, Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın partiden tedbirli olarak kesin ihraçlarının Parti Meclisi (PM) tarafından görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

 MEHMET ALİ ÇELEBİ DE İSTİFA ETMİŞTİ
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de daha önce açıklama yaparak, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. 

Etiketler memleket partisi iki isim ihraç
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