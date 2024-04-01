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Meral Akşener açıkladı: İstifa yok, kongre var!

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Seçim sonuçlarının ardından istifa edeceği iddia edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Akşener, olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nden yüzde 3.7’lik bir sonuçla çıkan İYİ Parti’de gözlerin çevrildiği Genel Başkan Meral Akşener, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Parti içinden 'istifa' çağrısının yapıldığı Akşener, partinin olağanüstü seçimli kongreye gideceğini duyurdu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimizin iradesiyle seçilen tüm adayları tebrik ediyorum. Seçimlerin Cumhuriyetin onuruna yakışır bir olgunlukla gerçekleşmesini önemli ve kıymetli buluyorum. Demokrasilerde her şey tartışılır ancak tek bir şey tartışılamaz. O da şudur; milletin hür iradesiyle sandığa attığı oy.

Her zaman millet iradesinin üzerinde bir irade olmadığını söyledi. Sonuçlara göre milletimiz 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti.

Milletimizin iki yumruk arasında sıkıştırılmasından ne kadar yorgun olduğunu bir kez daha gördük. Milletimiz alışılmış kutuplaştırmalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi.

Şüphesiz ki milletimiz bu seçimlerde en büyük mesajını iktidara verdi. Milletimiz ekonomi politikalarına, adaletsizliğe yeter dedi. Milletimiz Erdoğan'a 'artık zorundasın' dedi. Kendisini defaalrca uyarmıştık. Demirel'in sözlerini hatırlatıp 'tencere her iktidarı sallar' demiştik. Fakat kendisi tüm bu çağrıları geçiştirdi. Umarım artık çağrıların ardında milletin sesi olduğunu öğrenmiştir. Umarım artık herkesin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini öğrenmiştir.

İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Eleştirimizi yapacağız. Gereken adımları atacağız. Tam da bu sebeple en kısa sürede seçimli kongremizi düzenleyeceğiz."

Etiketler Meral Akşener iyi parti basın toplantısı istifa
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