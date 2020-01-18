Metropoll'ün son anketinde İmamoğlu, Erdoğan'ı yakaladı!

Metropoll'ün yaptığı ankette kullanıcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kullanıcıların, yüzde 41'i AK Parti cevabını verirken, yüzde 24.8'in tercihi CHP oldu.

İlk iki sırayı yüzde 11 ile HDP ve yüzde 9.8 ile Milliyetçi Hareket Partisi takip etti. İYİ Parti ise MHP'nin ardından yüzde 8.3 ile beşinci sırada kendine yer buldu. En çok beğenilen siyasetçinin de sorulduğu ankette ilk sırayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alırken ikinci sırayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı.

EN ÇOK BEĞENİLEN SİYASETÇİ

Araştırmanın en çok beğenilen siyasetçiler kısmına bakıldığında ilk ise sırayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu takip etti.

Araştırmanın üçüncü sırasında ise bir başka CHP'li, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bulunuyor.

Erdoğan'ı beğenenlerin oranı yüzde 50.2'yi bulurken, Ekrem İmamoğlu'nu beğenenlerin oranı yüzde 48.6, Mansur Yavaş'ı en beğenilen politikacılar arasında destekleyenlerin oranı ise yüzde 38.8 şeklinde.

12 siyasetçinin dahil edildiği listede üç politikacı yerel siyaset figürlerinden, ikisi halihazırdaki partilerin genel başkanlarından oluşuyor.

Geriye kalan diğer üç politikacıdan biri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, diğeri yeni parti hazırlığında olan Ali Babacan, öteki ise halen hapiste olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş.

Metropoll partilerin son oy oranlarını açıkladı !