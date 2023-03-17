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  4. MHP'den ''sıfır çektiği'' illerden adını tamamen siliyor

MHP hakkında sürpriz iddia: AK Parti listesinden aday olacaklar!

MHP hakkında sürpriz iddia: AK Parti listesinden aday olacaklar!
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14 Mayıs seçimlerine de Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti ile birlikte girecek olan MHP'nin milletvekili çıkaramadığı illerde adaylarını AK Parti listesine sokacağı iddia edildi.

 Muhalefet cephesinde aday belirsizliğinin son bulmasıyla bir hava yakalanırken, iktidar da hazırlıklara başladı.

Bu kapsamda oyları bazı anketlerde yeni baraj yüzde 7’nin altında görünen MHP’yle ortak liste de gündemde.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre MHP’nin hiç vekil çıkaramadığı illerde ortak liste hazırlığı gündemde. Söz konusu 51 il arasında partinin görece güçlü olduğu ama oy sayısının vekil çıkarmaya yetmediği yerlerde genel başkan Devlet Bahçeli’nin onay vermesi halinde MHP’li isimlerin AKP listelerinden aday gösterilebileceği belirtildi.

 

(Kaynak)

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