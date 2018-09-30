MHP lideri Bahçeli'den rest: Af başka ittifak başka

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kızılcahamam kampının açılışında konuştu.

Bahçeli, "Gerek Yeni Ekonomik Program gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır" dedi.

MHP lideri ayrıca, "Biz CHP gibi olamayız. Biz Türk milliyetçileriyiz. Ülke batarsa bundan hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını görür ve söyleriz. Top çevirmeyiz" açıklamasında da bulundu.

"5 YILLIK CEZA İNDİRİMİ ÖNERİYORUZ"

"Sanal haritalar başında sınırlarla oynayan, terör örgütlerini teşvik eden sözde müttefiklerin heveslerini kursaklarında bırakmak için yeni hükümet sisteminin yasamayla uyumlu ve dengeli hareketi de elzem bir ihtiyaçtır" diyen Bahçeli af teklifi hakkında ise, "Verdiğimiz sözleri sonuna kadar tutacağız. Bir defalığına 5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz. Amacımız FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek. Uyuşturucu konusunda kimse bize ayar veremez. Bu insanları topluma kazandırmak için insiyatif üstlenmeyelim mi? Cumhur ittifakı başka şartlı ceza indirimi teklifimiz başkadır. Birbirine karıştırılmasın" dedi.

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK TARTIŞMASI

Bahçeli yerel seçimde ittifak tartışmaları konusunda ise şu açıklamalarda bulundu:

"MHP hiç kimseye muhtaç ve mecbur değildir. Yerel seçimi yeni hükümet sisteminin imtihanı olarak görüyoruz. 'Her ilde aday çıkaracağız' sözlerine ihtiyaç yoktur. İki parti arasında görüşmeleri sulandırmaya gerek yoktur. Biz Cumhur ittifakına taktiksel olarak bakmıyoruz. Cumhur İttifakı bizzat milletimiz iradesidir. Cumhur ittifakı yaşayacak, dosta ve düşmana mesaj olacak."