MHP'den Suriyelilere Türk vatandaşlığının önünü açacak kanun teklifi

AKP iktidarı Türkiye’de yaşayan 4 milyon Suriyeli için vatandaşlık verme ve uyum çalışmaları gibi hamleler yaparken bir hamle de MHP’den geldi. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar için uyum kursu açılmasına yönelik teklif verdi.

Yeniçağ’dan Serkan Talan’ın haberine göre; Söz konusu teklifin gerekçesinde Suriyeli sığınmacılara atıfta bulunularak “‘Coğrafyamızda yaşanan siyasi gelişmeler maalesef milyonlarca insanın yerini terk etmesine sebep olmuş, ülkemiz de mazlum insanların umut merkezi haline gelmiştir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

KURSLAR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜNYESİNDE

Osmanoğlu’nun teklifinin yasalaşması halinde Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılarda “Türk kültürü, temel Türk hukuk bilgisi ve Türkçe dil yeterliliği aranacak. Türk toplum yapısı ile uyum halinde olması için açılacak uyum kurslarından mezun olması da gerekecek. Bu kurslar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak.

UYUM BELGESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için güvenli bölgede bir yaşam alanı kurulması projesinin yapılacağını söylese de Göç İdaresi Genel Müdürlüüğü’nün kamuoyundan gizlediği uyum belgesi bu durum tam tersini yansıtıyordu. Söz konusu belgede, Suriyeli sığınmacıların yanı sıra Irak Afganistan ve Somali’den gelen sığınmacıların Türkiye’de kalmaları için yapılması planlanan uyum çalışmalarından bahsediliyordu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, konuyla ilgili TBMM’de düzenlediği basın toplantısında AKP iktidarının Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık vermeyi amaçladığını söylemişti.