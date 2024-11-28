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MHP'nin hedefinde Ümit Özdağ var

MHP'nin hedefinde Ümit Özdağ var
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2006'da ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin iddialarına tepki gösterdi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2006'da ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin canlı şahitlerinin hala hayatta olduğuna dikkati çeken Büyükataman, Bahçeli'nin ABD Büyükelçisi'ne, "önce TBMM'de grubu olan partileri ziyaret etmesini, sonra MHP'den randevu istemesini" söylediğini anımsattı.

ABD Büyükelçisi'nin TBMM'de grubu olan tüm partileri ziyaret ettikten sonra MHP'yi ziyaret ettiğini ve bu görüşmenin kayda alınarak tutanaklarının Dışişleri Bakanlığına gönderildiğini belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"Bu görüşmede Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Irak'ta siyasi bütünlüğün sağlanması, mezhep ve etnik kökenli bölünmenin önüne geçilmesi, PKK terör örgütünün ortadan kaldırılması, kurulması planlanan terör devletinin kabul edilemeyeceğini ve terörle mücadelemizin devam edeceğini belirtmiştir. Üniter yapı, milli devlet ve toprak bütünlüğümüz konusundaki hassasiyetini ifade etmiştir. Türkiye'nin milli varlığına tehdit oluşturan meselelere karşı taviz verilmeyeceğini söylemiştir.

Siyaseten tek besin maddesi iftira ve provokasyon olan Ümit Özdağ kapı arkası gizli görüşmelere, Türk milletini gizli protokollere pazarlık konusu yapmaya alışıktır. Bu yüzden, Milliyetçi Hareket Partisinin her yerde ve her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri doğrultusunda tavır koyduğunu idrak edememesi yahut idrak etse bile çarpıtmaya çalışması normaldir. Çünkü bu şahsın kaos dışında besleneceği bir kaynak yoktur. Türk milliyetçisi, vatansever seçmenin oyunu dolambaçlı yollardan Kandil'deki terör baronlarının Cumhurbaşkanı adayına taşımak dışında da bir misyonu yoktur."

AA

Etiketler MHP üniter yapı Ümit Özdağ zafer partisi
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