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  4. 11 Mayıs 2018 10:45

MHP'nin seçim sloganları belli oldu

MHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sürecinde kullanacağı sloganları belirledi.

MHP'nin seçim sloganları belli oldu
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Partide, seçim hazırlıkları kapsamında, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve parti yöneticilerinin çalışması devam ediyor. Seçim sürecinde kullanılacak müzik ve şarkıların ardından sloganlar da tespit edildi. Seçim sürecinde kullanılacak sloganlar "Cumhur İttifakı Millet Aklı" çerçevesinde şekillendi. Bu süreçte "Cumhur İttifakı Millet Aklı Geleceğin Teminatı", "Cumhur İttifakı Millet Aklı Millî Bekanın Teminatı", "Cumhur İttifakı Millet Aklı Mutlu Kadın Huzurlu Türkiye'nin Teminatı" ve "Cumhur İttifakı Millet Aklı Bin Yıllık Kardeşliğin Teminatı" sloganları kullanılacak. Sloganlar ayrıca billboard ve afişlerde de yer alacak. Bu arada partinin seçim otobüsleri de Genel Başkan Bahçeli'nin fotoğrafı ve "Cumhur İttifakı Millet Aklı" sloganıyla giydirildi.

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