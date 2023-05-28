Millet İttifakı liderlerinden CHP'de toplantı

Millet İttifakı'nda yer alan 6 siyasi partinin lideri, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylama sonuçlarını değerlendirmek üzere CHP Genel Merkezinde toplandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklamasının ardından CHP Genel Merkezinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 22.45 itibari ile başladı.