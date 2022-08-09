Muhalefetin 2023 adayı için sürpriz isim!

Artık 1 yıldan daha kısa bir süre kalan 2023 seçimleri öncesinde muhalefet partileri Cumhurbaşkanı adayını ilan etmemişken Ankara kulislerinden muhalefetin adayı olarak AK Partili eski bir bakanın adı sızdı.

A2023 seçimleri öncesinde Millet ittifakının aday çalışmaları tüm hızıyla sürerken altılı masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı adayın kim olacağına ilişkin henüz kararını vermedi.

Muhalefetin adayını açıklamaması nedeniyle hem siyaset hem de medya kulislerinde her gün yeni bir isim öne çıkarken AK Parti iktidarına en yakın yayın organlarından Sabah gazetesinden Mahmut Övür dikkat çeken bir iddiayı gündeme servis etti.

Övür altılı masanın sürpriz cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olabileceğini iddia etti. Eski bakanlardan Ertuğrul Günay'ın da adının adaylık için geçtiğini belirten Övür; Günay hakkında PR çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı için adı geçen isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğunu iddia eden Övür; 'İmamoğlu da seçeneklerden biri. Abdullah Gül'ün adı da ara ara ısıtılıyor. Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istiyor.' dedi.

1948 yılında Ordu'da dünyaya gelen Ertuğrul Günay, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreteri ve Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı. Ertuğrul Günay, CHP; SHP ve AK Parti'den milletvekili seçildi. Günay; 2007 ile 2013 seneleri arasında AK Parti hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmıştı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ertuğrul Günay; şu ifadeleri kullandı.

'Bir yıla yakın süredir sn.Kılıçdaroğlu ve sn.Gül’le görüşmediğim gibi, ismi dolaşan hiçbir aday için de özel çalışma içinde değilim. Sadece muhalefetin, seçildiğinde ‘yapacaklarından emin olunan ortak aday’ çıkarmasını önemsiyorum.'

Mahmut Övür'ün Sabah gazetesindeki yazısının tamamı için...