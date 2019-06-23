Muharrem İnce: ''Tek adam rejiminin de sonu yakındır''

İnce’nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde yeni bir sayfa açılıyor. #HerŞeyÇokGüzelOldu böyle olmaya devam edecek. Bizdeki bu demokrasi tutkusu oldukça tek adam rejiminin de sonu yakındır.

Yenilenen seçimi Ekrem İmamoğlu kazandı. İstanbul kazandı, Türkiye kazandı, demokrasi kazandı. Kazanılan seçimi hukuk dışı yollarla iptal edenlere İstanbul seçmeni gereğini yaptı. Bir kez daha gördük ki halkla inatlaşmanın, haktan, hukuktan sapmanın mutlaka bir karşılığı oluyor.

Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde yeni bir sayfa açılıyor. #HerŞeyÇokGüzelOldu böyle olmaya devam edecek. Bizdeki bu demokrasi tutkusu oldukça tek adam rejiminin de sonu yakındır