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Muharrem İnce: ''Üzerimizi çırpıp yeniden başlıyoruz''

Muharrem İnce: ''Üzerimizi çırpıp yeniden başlıyoruz''
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Milllet İttifakı'nın bakanlık teklifine "İçimden gelmiyor" diyerek yanıt veren Muharrem İnce, tedavi sürecinin ardındın coşkulu bir tweet atarak "Vazgeçtik mi? Asla! Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, “İçimizde Cumhuriyetin neşesi” ile yollara düşüyoruz." dedi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce paylaşımında "Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! 

Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, “İçimizde Cumhuriyetin neşesi” ile yollara düşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler memleket partisi muharrem ince yeniden başlıyoruz
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