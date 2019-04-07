Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı

CHP'li Muharrem İnce, parti yönetimine seslenerek, Kırklareli'nde CHP'den aday gösterilmeyince bağımsız olarak seçimlere giren ve belediye başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun tekrar partiye davet edilmesi çağrısında bulundu.

Kırklareli’nde, CHP’den aday gösterilmeyince seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu 112 oy fark ile belediye başkanı seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce, Kesimoğlu’nun zaferi sonrasında sosyal medya hesabından CHP yönetimine çağrıda bulundu.

“BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI”

Kesimoğlu’nun seçimde büyük bir zafer kazandığını ve tekrar partiye davet edilmesi gerektiğini belirten İnce, “Kırklareli'nde parti yönetimi tarafından aday gösterilmeyen Mehmet Siyam Kesimoğlu seçimde büyük bir başarıya imza attı. Sandıkta kazandığını da seçim kurulunda yedirmedi. Şimdi partimizi yönetenlere düşen görev hata yaptığını kabul edip Kesimoğlu'nu partiye davet etmektir.” ifadelerini kullandı.

OYLAR TEKRAR SAYILMIŞTI

Öte yandan Kırklareli’nde, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre, 248 farkıyla bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı. AKP ve MHP’nin itirazı üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı. Mehmet Siyam Kesimoğlu ise yeniden sayım kararının iptali için İl Seçim Kuruluna müracaat etmiş, itiraz üzerine toplanan İl Seçim Kurulu, yeniden sayım kararını uygun bulmamıştı. AKP ve MHP’nin bu kez de YSK’ya itirazı üzerine YSK oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Dün tamamlanan oy sayımında ise 112 oy farkla Mehmet Siyam Kesimoğlu belediye başkanı seçildi.