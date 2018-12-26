Muhsin Yazıcıoğlu önergesini AK Partililer reddetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in ilk imza sahibi olduğu önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP grubunun önergesine İYİ Parti ve HDP “Evet” oyu verirken, iddiaya göre Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis Genel Kurulu’na önergenin oylanacağından haberi olmasına rağmen katılmadı. Bu durum eleştiri konusu oldu.

"BİR ÇALIŞMA VAR" AÇIKLAMASI

Mustafa Destici önerge üzerine öğlen saatlerinde yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün zaten araştırıldığını belirtti.

Destici, HDP'nin önergeye destek vermesini eleştirerek, “Bu hususla ilgili, Meclis araştırması komisyonunun tekrar kurulmasıyla ilgili bizim avukatlarımızla birlikte yaptığımız bir çalışma var. Yine, ben inanıyorum ki Ak Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti gruplarının oluruyla bu komisyon kurulacaktır. Dolayısıyla PKK'nın siyasi sözcülerinin haddi de değildir ve onlar geçmişte de olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır” dedi.

Destici’nin böyle söylemesi üzerine de HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, “Bu işi bu kadar kişiselleştirdiğinde benim de doğal olarak sormam gerekiyor: Siz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun mirası üzerinden siyaset yapıyorsunuz ve mahkemede Sayın Yazıcıoğlu'nun eşi hanımefendi ve kardeşi sizi orada görmek istemediğini, onun davasına ihanet ettiğinizi söylüyor ve onun yargılama sürecinde üzerinize düşeni yapmadığınızı söylüyor. Ben de bunu hatırlatmak zorundayım” karşılığını verdi.

Bilgen daha sonra sosyal medya hesabından da şu şekilde açıklama yaptı:

Mecliste Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili önerge görüşülüyor ama BBP temsilcisi genel kurulda yok.Bize söz yetiştireceğine liderine sahip çıksa! — Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) 25 Aralık 2018

Tartışmaların ardından akşam saatlerinde oylanan önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

BBP’DEN AÇIKLAMA YAPILDI

BBP ise yaşananların ardından yaptığı açıklamada, Mustafa Destici’nin, önergenin Muhsin Yazıcıoğlu ile ilişkisinden haberinin olmadığını aktardı. Parti, Yazıcıoğlu isminin önergeye sonradan eklendiğini iddia etti.

BBP’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“CHP'nin, ‘faili meçhul cinayetler’le ilgili önerisi, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Hrant Dink isimleriyle başlayan genel kapsamlı bir metindir. Bu metnin başlığında Muhsin Yazıcıoğlu adı olmadığı gibi, içeriğine, çok sayıda isimle birlikte eklendiği ancak oturum sırasında milletvekilleri tarafından öğrenilmiş, dolayısıyla Genel Başkanımızın iddia edildiği şekliye, önceden bir bilgisi olmamıştır.

Önerinin sadece şehit liderimiz Muhsin Yazıoğlu'yla ilgili olduğuyla ilgili haberler maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Genel Başkanımız, konuyla ilgili, hukukçularımızla birlikte, kapsamlı ve yargı süreciyle eşzamanlı yürütülecek bir önerge çalışması yapmakta ve süreç bu şekilde devam etmektedir.

Genel Başkanımızın Meclis konuşmasında da vurguladığı gibi, bölücü terörün Meclis'teki uzantılarıyla yan yana gelebileceğimiz hiçbir konu yoktur, olmayacaktır.”