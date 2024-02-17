Murat Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Meclis Üyeleri ile kahvaltı programı ve plaket töreninde bir araya geldi.

Murat Kurum buradaki konuşmasında ''İstanbul’un yeniden ihyası dışında, bu şehrin marka değerini artırmanın dışında bir işimiz olmayacak” diyen Kurum, “İstanbul yeniden ‘Gerçek Belediyecilik’ vizyonunun, yeniden ‘Eser Siyasetinin’, yeniden ‘Doğru Hizmetin’ himayesinde olacaktır.” ifadelerini kullandı.



Göreve gelir gelmez İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını belirterek, “Deprem tehdidini evlatlarımız için, ailelerimiz için bir endişe konusu olmaktan çıkaracağız.” dedi.



İstanbul’da metro gitmeyen tek bir ilçe bırakmayacaklarının altını çizen Kurum, “ ’Sonuçsuz Belediyecilik’ bitecek; ‘Sorunsuz Belediyecilik’ başlayacak.” dedi.