MYK toplantısı sona erdi! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Gerek ulusal siyasette, gerek küresel siyasetteki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Anadolu insanının teşebbüs gücünü daha da artırmak üzere kurulmuş MÜSİAD'ın 30'uncu yılındayız.

Bugün tabi önemli bir gün. Sağlık kahramanlarımızdan hemşirelerimizin günü. Bugün Florence Nightingale'e atıfla kutlanıyor. Kendisinin İstanbul'da Selimiye Kışlası'nda da görevi olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir ülke, resmen itiraf ederek 'yaşlılarımızı koruyamadık' dedi. Bu tespiti haklı kılacak şekilde gerek müdahale, gerek yoğun bakımdaki hazırlıkların virüsten kaynaklandığı söylenen ölümlerde yer tuttuğunu gözlüyoruz.

Adalet, özgürlük için bütün dünyada 'Nefes alamıyorum' sloganları yükseldi. Her türlü ırk din karşısında bu ayrımcılığa karşı olmaktır. Amerikan halkının başlattığı gösterilerde eşitlik talebinin Amerikan demokrasi açısından doğru buluyoruz.

Hem bu ırklığı yapanların mahkum edilmesi gerekiyor. 19. yy mücadelesinde kölelik karşıtları bunu kazansa da bu devam ediyor.