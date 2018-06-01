''Neredeyse sağ elinize güneşi sol elinize Ay'ı vereceğim diyecekler''

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka hitap etti.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Erdemle, iradeyle, cesaretle yeni sistemin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecek miyiz? AK Parti'yi Meclis'te de en yüksek milletvekili ile temsili için var mısınız? Adaylar birer birer çıktılar meydana vaatler yalan dolan her şey var gırla gidiyor. CHP adayı Muharrem Bey 'Ben işbaşına gelirsen yerli araba yapımını durduracağım Kanal İstanbul'u iptal edeceğim' diyor. Vaat işinde öyle ölçüyü ayarı kaçırdılar ki neredeyse sağ elinize güneşi vereceğim sol elinize Ay'ı vereceğim diyecekler. Genel başkanları ne diyor? Kemal Bey 'Biz bu seçimi kazanırsak tekrar Cumhurbaşkanlığı sistemini iptal edeceğiz eski sisteme döneceğiz' diyor. Eski sistemde Başbakanlık var parlamento sistemi var Cumhurbaşkanlığı eski sistemde sembolik. Senin yetkin olmadığı halde bu sözleri nasıl veriyorsun kardeşim? Biz eskiye döneceğiz diyorlar 16 Nisan belli ki bunlara ağır gelmiş. 16 Nisan halk oylamasını halen hazmedememişler. İşte 24 Haziran bir kez daha derslerini verelim mi?

''TİKA, FETÖ'NÜN EN FAZLA NEFRET ETTİĞİ KURULUŞTUR''

Muharrem İnce diyor ki 'Ben Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nı (TİKA) kapatacağım.' Yahu kardeşim TİKA dediğin kuruluş FETÖ'nün en fazla nefret ettiği kuruluştur. Ne yapıyor TİKA? Tarihi kültürel mirasımızı ihya ediyor, onarıyor. Peki senin tarihine, geçmişine hiç mi saygın yok? TİKA gibi 25 ülkede bayrağımızı dalgalandıran, garip gurebaya yardım eden, Türkiye'nin tanıtımını yapan bu kuruluşu da kapatmaya mı karar verdin? Hiç merak etme, buna bu millet müsaade etmez. Adayın birisi de 'Hızlı tren Sivas'a iyi olmadı hızlı tren gelirse Sivas'ta göç olur' diyor. Akla bak akla bir asır önceden kalmış. 24 Haziran'da bu yıkım ekibine gerekli dersi verecek miyiz?

''TÜRKİYE İHRACATTA 16 YILDA 4,5 KAT BÜYÜDÜ''

AK Parti Türkiye'nin her ilinde vatandaşımıza açık bir dost kapısıdır. Türkiye ihracatta 16 yılda 4,5 kat büyüdü. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Hızlı internetle dağı köyü şehri ülkenin her tarafını donattık. İllerimizde şehir hastaneleri yaptık. Terörü bu ülkenin gündeminden çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Harput Kalesi artık dünya miras listesinde UNESCO listesinde.

''ELAZIĞSPOR SAHİPSİZ DEĞİL. ELAZIĞSPOR'UN SAHİBİ BENİM''

Elazığspor sahipsiz değildir bu bilinmelidir. Elazığspor'un sahibi benim. Elazığspor üzerinden ucuz siyaset yapanları da hemşehrilerim adına kınıyorum. Elazığ'ı tekrar Süper Lig'de görmek için ne yapılması lazımsa yapacağız. 21 Haziran'da Elazığ'da stadyumun temelini atıyoruz. Stadyum üzerinden siyaset yapanlar, yalan üretenlere kötü haberim var. 21 Haziran'da ilk kazmayı vuruyoruz, hayırlı, uğurlu olsun.''