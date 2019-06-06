Optimar ve MAK Araştırma son İstanbul seçim anketi sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geri alındı ve gözler 23 haziranda yapılacak İstanbul seçimlerine çevrildi.

İstanbul seçimleri için şu ana kadar 4 anket firması yaptıkları araştırmaları yayımladı ya da bu araştırma sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Optimar Araştırma: İmamoğlu 4 puan farkla önde

Optimar Araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 52 ile Binali Yıldırım’ın dört puan önünde olduğunu ortaya koydu.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Hilmi Daşdemir, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) gerekçeli kararının açıklanmasından sonra yapılan yeni araştırmanın da önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını belirtti.

MAK Danışmanlık: İmamoğlu 2 puan önde

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi’nin 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre 23 Haziran'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde.

15 ve 20 Mayıs arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 50,3, Binali Yıldırım yüzde 48,2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 0,75 oy alacağı öngörülüyor.

Çoğunluk YSK'nın kararını doğru bulmuyor

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi İBB Başkanlığı seçimlerinin yanı sıra, ankete katılanlara YSK'nın İstanbul kararını, adaylar hakkında neler düşündükleri ve yarın seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz gibi sorular yöneltti.

Cevap verenlerin yüzde 47’si YSK’nın kararını doğru bulmazken, 43’de kararın doğu olduğunu ifade etti. Ayrıca ankete katılanların yüzde 79’u 31 Mart’ta destekledikleri adayı desteklemeye devam edeceğini belirtirken, yüzde 13’ü 23 Haziran’da farklı bir aday seçebileceklerini açıkladı.

Size göre 31 Mart'ta İBB Başkanlığı seçimlerinde hile yapıldı mı?

Hayır: 49%

Evet: 43%x

Kararsız: 8%

AK Parti adayı Binalı Yıldırım’ın imajı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Çok olumlu : 12%

Olumlu: 38%

Olumsuz: 25%

Çok olumsuz: 10%

CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun imajı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Çok olumlu : 8%

Olumlu: 45%

Olumsuz: 32%

Çok olumsuz: 10%

31 Mart seçimlerinde İstanbul için tercihinizde ne etkili oldu?

Oy verdiğim aday: 40%

Oy verdiğim siyasi parti: 30%

Ülkenin içinde bulunduğu durum: 10%

Oy verdiğim siyasi partinin rakibine bakarak: 5%

Kararsız: 15%

"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?

AK Parti 40,7

CHP 28.5

HDP 11.3

MHP 8

İYİ Parti 8

SAADET 1.2

