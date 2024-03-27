Özgür Özel'den 17 bakan tepkisi: ''İstanbul'a kuşatma yapıyorlar''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Esenyurt'taki mitingde, ''Bugün İstanbul'da Ekrem Başkana karşı artık adaylarının mücadeleyi tek başına yürütemediğini kabul edenler, 17 bakan ile İstanbul'a çıkartma, kuşatma yapıyorlar. Ancak bu tavır sizin gibi, AK Parti'ye oy veren seçmeni de çıldırtıyor'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Özel, “Bugün İstanbul'da Ekrem Başkana karşı artık adaylarının mücadeleyi tek başına yürütemediğini kabul edenler, 17 bakan ile İstanbul'a çıkartma, İstanbul'a kuşatma yapıyorlar. Ancak bu tavır, sizin gibi AK Parti'ye oy veren seçmeni de çıldırtıyor. Maliye Bakanı, Murat Kurum yerine oy peşine koşacağına, emeklinin sorununa çare bulsun. Emeklinin sıkıntısını çözsün diyorlar. Çalışma Bakanı, Murat Kurum için oy toplayacağına, işsizlik sorununu çözsün diyorlar. Yargıya güven yüzde 30'un altına düşmüşken Adalet Bakanı'nın İstanbul'da ne işi var diyorlar. Bizim işimiz gücümüz Esenyurt, Ekrem Başkanın işi gücü İstanbul" dedi.

“SEÇİM GÜVENLİĞİ SENİN İŞİN SEN İSTANBUL'DA TARAF TUTUYORSUN"

Özel, “Peki işi gücü yoksulluğu ortadan kaldırmak, işsizliğe çare bulmak, adalet getirmek, kadınları korumak, gençlerin umutlarını artırmak olan iktidarın bakanları, güya tarafsız olacaklardı, güya bürokrat, teknokrat olacaklardı. İşlerine bakacaklardı. Siyaseti siyasetçiler yapacaktı. İçişleri Bakanı, seçim güvenliğinden sorumlu olan sensin, polis sana bağlı, jandarma sana bağlı, seçim güvenliği senin işin, sen gelmişsin İstanbul'da taraf tutuyorsun, Murat Kurum için oy istiyorsun. Yazıklar olsun böyle adalete. Yazıklar olsun böyle devlet yönetimine. Geçen seçimi kumpas videolarla kazananlar, bir büyük yalanın arkasına sığınanlar. Efendim, açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük oyu bana vermelisin, yoksa ezanı susturacaklar, yoksa bayrağı indirecekler, yoksa vatanı böldürecekler yalanı ile insanları korkutan, korku ittifakına cevabımızı bir kez daha veriyoruz. Esenyurt, birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Barış demektir. Esenyurt ittifakı ve Türkiye ittifakı hepinizi mahcup edecektir. Buna inanıyoruz ve güveniyoruz" şeklinde konuştu.

“BİZİM BİRLİKTELİĞİMİZ BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMİŞ"

Özel, “Bizim birlikteliğimiz birilerini rahatsız etmiş. Bir sürü yalan atıyorlar. Adaylarımızı, büyükşehir belediye meclis üyelerimizi karalıyorlar. Ahmet Özer bizim yol arkadaşımız, kardeşimiz. 10 yıldır birlikte siyaset yaptığımız, birlikte iddia koyduğumuz. Birlikte milletvekili adayı olduğumuz Ahmet Özer'i sanki partiden değilmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Hapırsanız da, köpürseniz de, çıldırsanız da Ahmet Özer Esenyurt'un evladıdır, CHP'nin evladıdır. Hepimizin başkanıdır. Hep beraber başaracağız" ifadelerini kullandı.

DHA