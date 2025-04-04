Özgür Özel'den eski genel başkanlara kurultaya daveti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinden önce görev yapan dört genel başkanı, pazar günü yapılacak olağanüstü kurultaya davet etti.

Partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinden önce görev yapan dört genel başkanı telefonla arayarak, 6 Nisan Pazar günü yapılacak 21'inci Olağanüstü Kurultay'a davet etti. CHP lideri Özel; Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi" denildi.

Kurultayda aday olmayacağını açıklayan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim" demişti.