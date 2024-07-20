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Özgür Özel'den Feyzioğlu'na sert sözler: ''Böyle vasatların elinde...''

Özgür Özel'den Feyzioğlu'na sert sözler: ''Böyle vasatların elinde...''
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de kendisini karşılamaya gelmeyen Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na tepki gösterdi. Özel, ''Dışişleri Bakanlığı gelenekleri olan bir kurumdur. Böyle vasatların elinde vasatlaştırılamaz'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC'de katıldığı tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'la ne konuştuğuna ilişkin soruları yanıtlayan Özel, "Çok pozitif bir gündemimiz vardı o da Kıbrıs’tı" dedi.

Özel, kendisini havaalanında karşılamayan Kıbrıs Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu da eleştirdi. Feyzioğlu için "vasat" ifadesini kullanan Özel, "Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa Kıbrıs'taki Türkiye'nin büyükelçisinindir.  Bu tabi meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedememenin sonucudur. Bu konudaki rahatsızlığımızı Dışişleri Bakanlığı'na resmi olarak bildireceğiz" dedi. 

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME

50. yıla uygun son derece nazik temaslar oldu. Gündelik siyasete dair bir şey konuşmadık. 100’ün üzerinde vatandaşımızın olduğu, bugüne kadar 18’inin sınır kapısından geri döndürüldüğü kara liste uygulaması vardı. Bunun 50. Yılı vesilesiyle bugünden itibaren sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’na gerekirse telefon görüşmesiyle bu yaygın beklentiyi ifade edeceğim.

Çok pozitif bir gündemimiz vardı o da Kıbrıs’tı. Şu anda çok yakında yok ama örneğin 29 Ekim’de ya da meclisin açılışında olabilir. Bu diyalog kanalları açık tutulmalı, gerektiği yerde müzakere yapılmalı.

NORMALLEŞME KIBRIS'I DA KAPSAMALI

12 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı varken asgari ücrete zam yapılmamışken çiftçi bu durumdayken meydanlarda mücadele etmeye devam edeceğim. Ama gerektikçe görüşürüz. Normalleşme budur. Türkiye’deki normalleşmenin Kıbrıs’ı da kapsamasını öneriyorum

Kıbrıs gündemini, Kıbrıs’ın kendi içindeki siyasi dengeler, ufak şakalaşmalar, sıcak bir diyalog ortamında gerçekleşti. Ortak gündemimiz Türkiye-Kıbrıs ilişkileriydi. Kıbrıs’ta sporcularımız, iş adamlarımız büyük zorluklar çekiyor. Kıbrıs’ın ekonomisini yurt dışından gelenlerin olumsuz etkilemesi gibi sorunlar var.

GÜNEY KIBRIS'IN AB ÜYELİĞİ

Güney Kıbrıs’ın tek başına AB üyesi olması kabul edilemez. Farklı statüler eşitsizlik yaratıyor. Güney Kıbrıs üyeliğinden geri adım atılamayacağına göre, Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs da AB üyesi olmalıdır. İlk 50 yıl teslim olmamanın, müzakere etmenin ve haklı davayı anlatmanın dönemiydi. İkinci 50 yıl çözümün yılı olmalıdır.

METİN FEYZİOĞLU'NA TEPKİ

Kıbrıs'ta en iyi şekilde karşılandık Kıbrıslılar tarafından en iyi şekilde uğurlanıyoruz. Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa o kusuru yapan Kıbrıs'taki Türkiye Büyükelçisidir. Dünyanın neresine gidersek gidelim büyükelçilerimiz bizleri karşılıyorlar. Gelemezlerse mutlaka bir görevli mutlaka orada oluyor. Ama biz ne büyükelçiyi ne de büyükelçilikten kimseyi havaalanında görmedik, herhangi bir yerde hatrımızı da sormadılar. Bu tabi meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedememenin sonucudur. Dünyanın öbür ucunda büyükelçilerimiz bizi kaşılarken bu büyükelçi Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran, Washington'da İsrail'de görev yapan Namık Tan'ı karşılamadı. Bu büyükelçi iki Dışişleri Bakanını karşılamadı. Bu büyükelçi CHP'nin dört genel başkanını karşılamadı ki bir tanesi mevcut genel başkan. Bu büyükelçi ana muhalefet partisi liderini karşılamadı. Bunu yapmayabilir mazeret bulur. Ama büyükelçiliğe bunu yaptıramaz. Bunu resmi bir yazıyla sayın Dışişleri Bakanı'na bildireceğiz. Dışişleri Bakanlığı gelenekleri olan bir kurumdur. Böyle vasatların elinde vasatlaştırılamaz.

Etiketler özgür özel CHP kktc metin feyzioğlu büyükelçi
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