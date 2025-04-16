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Özgür Özel'in B planı hazır: ''Sonbahara kadar erken seçim olmazsa...''

Özgür Özel'in B planı hazır: ''Sonbahara kadar erken seçim olmazsa...''
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Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine ''Eğer AK Parti sonbahara kadar erken seçim ilan etmezse şok edici bir hamle yapacağım'' dediğini söyledi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamğlu'nun tutuklanması ve sonrasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, ''İmamoğlu'na özgürlük'' için her hafta İstanbul'un bir ilçesinde miting düzenleneceğini hatırlatarak, ''Bu haftaki eylemimiz için herkesi Beylikdüzü’ne bekliyoruz'' dedi.

İsmail Küçükkaya'nın ''Özgür Özel'' iddiası ise programa damgasını vurdu. İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinde CHP liderinin kendisine söylediklerinden bahsetti.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine ''Eğer AK Parti sonbahara kadar erken seçim ilan etmezse şok edici bir hamle yapacağım'' dediğini söyledi.

"ŞOK EDİCİ BİR HAMLE YAPACAĞIM"

Küçükkaya, Özgür Özel'in kendisine “Eğer AK Parti sonbahara kadar erkem seçim ilan etmezse sürpriz, şok edici bir hamle yapacağım” dediğini aktardı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise bunun üzerine bazı şeyleri bildiğini ancak parti hiyerarşisi için açıklamanın genel başkandan gelmesi gerektiğini söyledi.

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Etiketler CHP özgür özel İsmail Küçükkaya
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