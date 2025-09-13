  1. Anasayfa
Özlem Vural Gürzel, resmen AK Parti'ye geçti

Güncelleme:

CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural, bugün resmen AK Parti'ye geçti. AK Parti rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılan Gürzel "Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza takdirleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Alaattin Köseler'in ardından Beykoz Belediyesi Başkanvekili olarak seçilen Özlem Gürzel Vural, resmen AK Parti'ye geçti.

İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan CHP'de Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Beykoz Belediye Başkanlığı'nda Başkanlık koltuğuna da Başkan Vekili olarak Özlem Vural Gürzel oturmuştu.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden(CHP) istifa ettiğini açıklamış ardından da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK sonrası yaptığı açıklamada Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti'ye geçeceğini söylemişti.

Gürzel'in AK Parti'ye geçtiğini, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu dokuz yeni isim partimize katıldı.

Önceki gün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızda Konya Seydişehir ile Emirgazi Belediye başkanlarımıza rozetlerini taktık.

Bugün de Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. Kendilerine aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Beykoz'a hizmet yolunda Cenabı Allah'tan üstün başarılar diliyoruz."

Daha sonra sahneye çıkan ve bir konuşma yapan Gürzel, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kıymetli Adalet ve Kalkınma Partili üyeler; artık yeni ailem. Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza takdirler için çok teşekkür ediyorum.

Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heves ve heyecanla bekliyorum. Bunu Beykozlu ailem ve komşularım da bekliyor, biliyorum. Bundan sonra hizmette inşallah sınırımız olmayacak.

Beykoz'un hedefini biz de büyüteceğiz, güzel hizmetler vereceğiz. Sizlerle beraber olduğum için ve beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim."

Etiketler recep tayyip erdoğan Özlem Vural Gürzel ak parti ak parti rozeti Beykoz Belediyesi
