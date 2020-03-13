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  4. 13 Mart 2020 15:56

Rusya ile ortak devriye 15 Mart'ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akar, Rus heyetiyle gerçekleştirilen görüşmeye dair açıklama yaptı ve "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz" dedi.

Rusya ile ortak devriye 15 Mart'ta
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçici ateşkes kararının alındığı Suriye'nin İdlib kentinde Rusya ile yapılması planlanan devriyeler ve çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

"Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz" diyen Akar, şunları söyledi:

"Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek. Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler. İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var."
 
 
 

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