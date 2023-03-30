Saadet, Deva ve Gelecek ortak listeyle mi seçime girecek ?

Gazetecilerle bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile birlikte mi seçine gireceksiniz?” sorusunu yanıtladı.

Temel Karamollaoğlu, gazetecilerin gündeme ve seçime ilişkin sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu’na “Gelecek ve DEVA Partisi’yle yürüttüğünüz "ittifak içinde ittifak" olarak tarif edilen formülde bir sonuca ulaşıldı mı?” diye soruldu. Karamollaoğlu “Henüz bir neticeye varılmadı. Birkaç gün daha sabredeceğiz” diyerek cevap verdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Karamollaoğlu, şu soruları cevapları:

Gelecek ve DEVA Partisi’yle yürüttüğünüz "ittifak içinde ittifak" olarak tarif edilen formülde bir sonuca ulaşıldı mı?

Henüz bir neticeye varılmadı. Birkaç gün daha sabredeceğiz. Bu ittifakın olması hakikaten her üç parti için de önemli. Parlamentoda Millet İttifakı olarak bizim çoğunluğu teşkil edebilmemiz için de önemli. Çünkü ayrı ayrı seçime girdiğimizde aynı neticeyi elde edemiyoruz. Bundan dolayı da ittifak elzem gözüküyor ama nihayet bu tip ittifakları yapmak için işte partilerin yönetimleri, genel başkanları bir mutabakata varmak zorunda.

Eğer olmazsa nasıl bir formül bekleyelim?

Bu durumda biz seçime büyük ihtimalle 81 ilde tek başımıza gireriz. Tabii bu şekilde girince alacağımız neticeyi net olarak göremeyiz ama birlikte girdiğimiz zaman çok daha büyük bir başarı elde ederiz kanaatindeyim.

2018 seçimlerindeki gibi CHP veya İYİ Parti listelerinden de aday gösterir misiniz?

Böyle birkaç kişi olabilir ama onun için şimdiden bir söylemek doğru olmaz. O, belli kişilerin Meclis’te temsil edilmesini sağlayabilmek veya eğer ciddi bir netice elde edemezsek Meclis’te bizim sesimiz olabilecek birkaç kişinin olması için...Orası çok büyük rakamlar olmaz. Bazı iddialar dolaşıyor. Grup teşkil edecek kadar falan değil . O noktada şu anda bir şey söylemeyi, bunu bir pazarlık konusu vesaire yapmayı da doğru bulmam.